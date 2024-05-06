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        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 yükselerek 10.282,33 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:13
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,45 puan ve yüzde 0,05 artarak 10.282,33 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,6 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile spor oldu.

        Cuma günü, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.286,57 puana taşıdı.

        Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

        Öte yandan, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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