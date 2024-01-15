Borsa haftaya yükselişle başladı 

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,18 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 7.996,66 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalırken, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazancıyla 7.986,47 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

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Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de Ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.