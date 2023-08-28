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        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,56 artışla 7.837,20 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:10
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        Borsa haftaya yükselişle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,52 puan artışla ve yüzde 1,56 değer kazanarak 7.837,20 puana yükseldi.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydetti. Tüm sektörler kazandırırken, en fazla artan yüzde 2,86 ile elektrik oldu.

        Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3 artışla günü 7.716,67 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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        Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimali ve Çin'de hükümetin hisse alım satımına yönelik damga vergisini düşürmesi yeni haftada risk iştahının güçlü seyretmesine neden oluyor.

        Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

        Öte yandan, cuma günü İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası Grubu'nun, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacağı duyuruldu.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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