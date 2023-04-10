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Borsa haftaya yükselişle başladı 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,64 artışla 4.956,02 puandan başladı

Giriş: 10.04.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa haftaya yükselişle başladı 
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,38 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 4.956,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak günü 4.924,64 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleştiğini anımsatan analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Analistler, veri öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 45 seviyesinde bulunan 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin veri sonrası yüzde 64'e çıktığını bildirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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