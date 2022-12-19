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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,08 artışla 5.270,61 puandan başladı

Giriş: 19.12.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa haftaya yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,32 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.270,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,37'yle spor oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,49 artışla 5.214,29 puandan tamamlarken, böylece haftalık kapanış rekorunu da yüzde 4,18 geliştirdi.

Analistler, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.340 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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