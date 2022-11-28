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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,66 artışla 4.906,40 puandan başladı

Giriş: 28.11.2022 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa haftaya yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,07 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 4.906,40 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksleri yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72'yle elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,39'la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kazanarak 4.874,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasası verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın politika faizini 50 baz puan artırmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal verildiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.830 ve 4.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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