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        Borsa haftaya rekorla başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 yükselerek 9.134,22 puanla rekor seviyeden başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:12
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        Borsa haftaya rekorla başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,25 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.134,22 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 1,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,41 ile spor oldu.

        Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 9.045,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

        Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve Eximbank'ın borçlanma ihalelerine gelen güçlü taleple birlikte getirilerin öngörülerin oldukça altında gerçekleşmesi, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düşüş eğiliminde hareket etmesinde önemli rol oynadı. CDS, haftaya 311 baz puandan başladı.

        Bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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