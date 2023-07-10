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        Borsa haftaya rekorla başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,25 artışla rekor seviye olan 6.264,34 puandan başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 10:11
        Borsa haftaya rekorla başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,25 puan artışla ve yüzde 1,25 değer kazanarak 6.264,34 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

        Cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazancıyla günü 6.187,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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