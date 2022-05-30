Borsa haftaya hızlı başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta haftaya yüzde 1,15 artışla 2 bin 466 puandan başladıktan sonra alıcı seyirle gün içerisinde yüzde 4'ün üzerinde yükselerek 2 bin 530 puanı aştı.

Gün içerisinde en yüksek artış yüzde 9'un üzerinde yükselişle ulaştırma endeksinde yaşanırken THY hisseleri işlem hacminde ilk sırada yer aldı.

Gıda, holding, banka ve metal endeksindeki artışlar da yüzde 3'ün üzerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını ifade ediyor.

Almanya'da enflasyonun beklenenin yaklaşık 1 puan üzerinde gelmesiyle birlikte endeks kapanışa doğru yatay bir seyirler 2 bin 525 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor.