Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,17 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4.879,46 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,65 ve holding endeksi yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 5,30'la sigorta, tek kazandıran yüzde 5,44'le taş, toprak oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 5,16 değer kazancıyla 4.997,63 puandan tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Borsa İstanbul AŞ tarafından, bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke merkez bankasının şahin para politikalarının beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişeleri artırdığını söyledi.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.