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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,49 yükselişle 5.051,64 puandan başladı

Giriş: 20.02.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
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AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 artışla 5.051,64 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 5.051,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,34'le metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı.

Geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çarşamba günü işleme açılan BIST 100 endeksinin 3 işlem günü toplamındaki değer kazancı ise yüzde 0,58 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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