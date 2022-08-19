Borsa haftayı rekorla kapattı

Endeks, 0,19 puanlık artışla 3.020,20 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 63,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,16 azalırken, holding endeksi 0,56 değer kazandı.

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