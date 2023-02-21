Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kazanarak 5.215,91 puana yükseldi

Giriş: 21.02.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kazanarak 5.215,91 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,98 puan değer kazanarak 5.215,91'e çıktı. Toplam işlem hacmi 40,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,89 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile ulaştırma oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, "şahin" para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, yarın açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını vurguladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu içmeye elverişli değil
Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu içmeye elverişli değil
Kasırga 70 bin kişiyi etkileyebilir
Kasırga 70 bin kişiyi etkileyebilir
Depremler birbirini tetikler mi?
Depremler birbirini tetikler mi?
Hatay merkezli deprem Meryem Ana Kilisesi'ndeki hasarı artırdı
Hatay merkezli deprem Meryem Ana Kilisesi'ndeki hasarı artırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.