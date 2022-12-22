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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.492,89 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Giriş: 22.12.2022 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
AA

BIST 100 endeksi, 5.492,89 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,20 puan ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 5.481,33 puan oldu. Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,88 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de beklentilerden iyi gelen verilerin ardından güçlenen tepki alımlarının etkisiyle Noel tatili öncesi toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise yukarı yönlü hareketine devam ettiğine dikkati çeken analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını belirtti.

Analistler, öğleden sonra ayrıca ABD açıklanacak nihai büyüme verisinin öne çıkacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, Para Politikası Kurulu'nun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünü sonlandırmaya karar verdiği bildirilmişti.

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