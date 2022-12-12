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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.203,74 puana taşıdı

Giriş: 12.12.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
AA

BIST 100 endeksi, 5.203,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 188,74 puan ve yüzde 3,77 değer kazancıyla 5.194,04 puan oldu. Toplam işlem hacmi 66,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,21 ve holding endeksi yüzde 2,77 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,95 ile iletişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 8 milyar 643 milyon dolar fazla oluştu.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Hazine bütçe dengesinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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