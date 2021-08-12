Borsa günü yükselişle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile KOBİ Sanayi oldu.

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB'nin faiz kararının ardından dolar/TL 8,56'dan gerileyerek 8,5075 seviyesini gördü. BIST 100 endeksi de 2,5'e yakın artış kaydetti. Bankacılık endeksinde kazançlar yüzde 3'e yaklaştı.

Para Politikası Kurulu metninde, "Enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesi yerini korudu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından para politikalarında sıkılaşma beklentilerinin ötelendiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini belirterek, buna karşın artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ile Çinli yetkililerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemelere devam edeceğini bildirmesinin satış baskısı yarattığını söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret fazlası, ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 18,4 milyar dolar ile 27,5 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, mayıs döneminde 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.