        ÇEYREK ALTIN 7.987,16 %0,97
        Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 18:42 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:42
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 246,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        BIST 100 endeksi, güne pozitif başladıktan sonra gün içinde 11.040,32 seviyesine kadar gerilese de genele yayılan alımların etkisiyle haftanın son işlem gününü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.

