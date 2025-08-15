Habertürk
        Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 15.08.2025 - 18:59
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,14 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

