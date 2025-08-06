Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,17 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,92 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomik etkilerine dair belirsizlikler ve şirket bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü, ulaştırma endeksi öncülüğünde pozitif bir seyirle tamamladı.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Çin ve Almanya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Öte yandan analistler, şirketlerden gelen bilançoların da yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.