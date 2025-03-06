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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 270,23 puan artarak 10.459,08 puandan kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 20:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:42
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi güne 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.186,44 puanı, en yüksek 10.459,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 artışla 10.459,08 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 3,53, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 5,77 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 315,51 puan ve yüzde 2,75 kazançla 11.786,99 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        Altının ons fiyatı 2 bin 911 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 911 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 460 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi de yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3494 lira, satışta 36,4950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3427 lira, satışta 36,4884 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 148,30 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 69,1 dolardan işlem görüyor.

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