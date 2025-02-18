Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.916,89 %0,82
        DOLAR 36,2770 %0,12
        EURO 37,9371 %-0,21
        GRAM ALTIN 3.421,40 %1,30
        FAİZ 39,24 %-0,71
        GÜMÜŞ GRAM 38,31 %1,33
        BITCOIN 93.871,00 %-2,64
        GBP/TRY 45,7436 %-0,08
        EUR/USD 1,0449 %-0,33
        BRENT 75,85 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 5.593,99 %1,30
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 80,40 puan artarak 9.916,89 puandan kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:12 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi güne 6,55 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.829,94 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.811,48 puanı, en yüksek 9.944,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 9.916,89 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,87 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 106,17 puan ve yüzde 0,97 kazançla 11.047,54 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 926 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 926 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 3 milyon 490 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi de yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,1711 lira, satışta 36,3160 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,1270 lira, satışta 36,2717 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 75,4 dolardan işlem görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Habertürk Anasayfa