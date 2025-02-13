Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 76,27 puan ve yüzde 0,78 artışla 9.855,84 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.845,63 puanı, en yüksek 9.930,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 9.914,68 puandan tamamladı.

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Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 0,80 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 162,15 puan ve yüzde 1,49 kazançla 11.041,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile BİM Birleşik Mağazalar, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının ons fiyatı 2 bin 916 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 916 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 düşüşle 3 milyon 356 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,22, bileşik getirisi de yüzde 39,50 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,0196 lira, satışta 36,1639 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,0020 lira, satışta 36,1463 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 153,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 74,5 dolardan işlem görüyor.