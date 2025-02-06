Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.842,15 %1,26
        DOLAR 35,8878 %-0,07
        EURO 37,3758 %-0,04
        GRAM ALTIN 3.294,34 %-0,31
        FAİZ 38,77 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 37,26 %-0,01
        BITCOIN 96.900,00 %-0,04
        GBP/TRY 44,7532 %-0,42
        EUR/USD 1,0388 %-0,14
        BRENT 74,31 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 5.386,25 %-0,31
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,62 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,54 ile sigorta oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

        Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, açıklanacak verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini aktardı.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Öte yandan TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        Habertürk Anasayfa