Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.705,99 %0,55
        DOLAR 28,4019 %0,18
        EURO 30,5130 %1,16
        ALTIN 1.817,64 %0,43
        FAİZ 37,60 %0,51
        GÜMÜŞ GRAM 21,16 %1,90
        BITCOIN 34.632,00 %-0,82
        GBP/TRY 35,1812 %1,50
        EUR/USD 1,0736 %1,07
        BRENT 85,05 %-2,07
        ÇEYREK ALTIN 2.971,83 %0,43
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 7.705,99 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,85 holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

        ABD'de tarım dışı istihdam, ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükselirken 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

        Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34 dolara yükseldi. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde eylül ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

        REKLAM

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimaller oldukça gerilerken Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülüyor.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

        Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

        Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

        Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, toptan stoklar, dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satışlar, Çin'de enflasyon, İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #borsa
        #ekonomi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Habertürk Anasayfa