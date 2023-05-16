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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 2.12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Öğleden sonra 4.550 puana çıkarak kayıplarını sildi ve artıya döndü. BIST 100 günü yüzde 1.91 yükselişle tamamladı

Giriş: 16.05.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü yükselişle tamamladı
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün seçimin ardından ilk işlem gününde yüzde 6.14'lük düşüşle 4.501 puana gerilemişti.

Bugün açılışta BIST 100 güne yüzde 2.12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Öğleden sonra kayıplarını silerek 4.550 puana çıktı. Günlük yükselişi yüzde 1'i aştı

Bankacılık endeksindeki düşüş ise sabah saatlerinde yüzde 7.9 oldu, gün sonunda da değişmedi.

BIST 100 GÜNÜ YÜZDE 1,97 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

BIST 100 günü yüzde 1.91 yükselişle 4.589 puanda tamamladı.

Bu arada seçim öncesi 19.58 seviyesinde olan ve dün 19.65'e yükselen dolar/TL sabah saatlerinde 19.70'in üzerine tırmandı. Kur gün içinde 19.88'e kadar çıktı.

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