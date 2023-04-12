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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazanarak günü 5.146,11 puandan tamamladı

Giriş: 12.04.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 62,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,32 ve holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 inşaat oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen TÜFE verisinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Açıklanan verinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsüne ara verebileceğine yönelik öngörülerin kuvvetlendiğini ifade eden analistler, enflasyonun hala yüksek seviyelerde bulunmasına karşın Fed'in üzerindeki faiz artırım baskısının azalabileceğini aktardı.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 67,2 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, yüzde 32,8 ihtimalle faizi sabit tutacağı tahmin edildi.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,3 ile 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yarının veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret dengesi, İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 seviyesinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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