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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,06 değer kazanarak günü 5.315,03 puandan tamamladı

Giriş: 17.01.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 124,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 2,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,18 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,30 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE, ABD'de ÜFE, sanayi üretimi, perakende satışlar, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 seviyesinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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