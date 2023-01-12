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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,11 değer kazanarak günü 4.970,71 puandan tamamladı

Giriş: 12.01.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 241,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,87 ve holding endeksi yüzde 4,04 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,61 ile ulaştırma oldu.

ABD'nin salgının başlangıcından bu yana ilk defa aylık bazda negatif enflasyon açıklamasıyla piyasalarda risk iştahı arttı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylece geçen yıl aralıkta, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon kaydedildi.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'na (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını belirtti.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, İngiltere'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda bulunduğunu, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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