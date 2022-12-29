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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,46 değer kazanarak günü 5.476,92 puandan tamamladı

Giriş: 29.12.2022 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,91 ile metal, eşya, makina, tek kaybettiren ise yüzde 4,36 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla dalgalı seyrettiğini, BIST 100 endeksinin ise ekonomik güven endeksindeki artış sonrası pozitif ayrıştığını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 97,6 değerini aldı.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 puanın destek, 5.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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