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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 4.855,92 puandan tamamladı

Giriş: 08.12.2022 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 99 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,62 holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,47 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,71 ile iletişim oldu.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Çin'de enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), toptan stoklar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.770 puanın destek, 4.900 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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