Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 61,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile madencilik oldu.
Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi.
İngiltere Merkez Bankası ise (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldı.
Analistler, Fed'in gelecek döneme ilişkin projeksiyonları ile ekonomide "yumuşak iniş" beklentilerine gölge düştüğünü belirterek, artan resesyon ihtimaline karşın agresif faiz artırımlarına devam edileceği sinyalinin küresel çapta risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.
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