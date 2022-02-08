Borsa günü yükselişle tamamladı

AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,86 ile iletişim oldu.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de toptan stokların öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.