BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,74 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.195,07 puana, kapanış rekorunu da 2.162,26 puana taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü kaydetti.
Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında Banka'nın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair vereceği mesajların kritik olacağını vurguladı.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2,250 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.
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