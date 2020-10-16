Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,72, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,66 ile orman, kağıt, basım oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB),Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını açıklamasının ardından turizm hisselerinin öncülüğünde 1.190,00 puanı aştı.
TBB, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulaması'na başlanacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF+200 baz puan olarak belirlendi.
Analistler, yurt içi piyasaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı yeni rezerv miktarına odaklandığını belirtti.
Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti.
Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ile 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.
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