Borsa günü yatay tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 64,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,36 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile iletişim oldu.

Gün içinde 4.015,62 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, 3.975 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de son açıklanan veriler ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikasında sona gelindiği beklentilerinin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Tahvil piyasasındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini ifade eden analistler, bugünden itibaren yoğunlaşan bilanço takvimi ile hisse bazlı oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü enflasyon raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Çin'de sanayi karlarının öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, yarın faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi beklenen ECB'nin gelecek döneme ilişkin vereceği mesajların önem taşıdığını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB, yılın üçüncü enflasyon raporunda, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiğini duyurmuştu.