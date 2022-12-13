Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 kazançla 5.256,19 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.299,33 puana taşıdı

Giriş: 13.12.2022 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,84 milyar lira rekor düzeyde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında yumuşamaya gideceği beklentisi küresel bazda risk iştahını artırırken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına indi.

Analistler, ABD'de TÜFE verisinin altında kalmasının piyasalarda enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine dair umutları artırdığını ifade etti.

Yarın Fed faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması beklendiğini aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde ve Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'den İran'daki idamlara yönelik açıklama
ABD'den İran'daki idamlara yönelik açıklama
Zelenskiy'den elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Zelenskiy'den elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Yağış sırasında bir evde kısmi göçük oluştu
Yağış sırasında bir evde kısmi göçük oluştu
Akrabası tarafından vurulan çocuk öldü
Akrabası tarafından vurulan çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.