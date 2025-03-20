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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:34 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:34
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        BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 49,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 228,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 8,18, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,20 ile madencilik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkıyor.

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

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        TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

        Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttu.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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