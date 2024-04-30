Borsa günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,37 ile spor oldu.

10.132,88 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 10.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içi piyasaların ve yurt dışında birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirten analistler, Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti. Yarın Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.