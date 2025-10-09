Habertürk
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 10.726,98 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 18:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:37
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 120,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,91 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 7,59 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda ABD'de federal hükümetinin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korumayı sürdürürken, ABD'de açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentileri desteklemesi ve azalan jeopolitik endişeler de küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. BIST 100 endeksi ise günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.

        Analistler, yarın yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), Almanya'da dış ticaret dengesinin ve ABD'de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

        ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #borsa
        #borsa haber
        #ekonomi
