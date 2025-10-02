Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,16, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

REKLAM advertisement1

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,65 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise aynı dönemde 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liraya çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da işsizlik oranı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın konuşması ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD'de ise federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın veri akışında aksamanın olabileceğinin altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.