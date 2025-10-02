Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.082,63 %-1,23
        DOLAR 41,6103 %0,17
        EURO 48,7279 %-0,12
        GRAM ALTIN 5.126,81 %-0,76
        FAİZ 39,37 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 61,74 %-2,44
        BITCOIN 119.605,00 %1,71
        GBP/TRY 55,8473 %-0,36
        EUR/USD 1,1698 %-0,29
        BRENT 64,56 %-1,21
        ÇEYREK ALTIN 8.382,34 %-0,76
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082,63 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:40 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,16, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,65 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise aynı dönemde 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liraya çıktı.

        Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da işsizlik oranı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın konuşması ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

        ABD'de ise federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın veri akışında aksamanın olabileceğinin altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Habertürk Anasayfa