Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.331,75 %-1,19
        DOLAR 41,4291 %0,15
        EURO 48,8784 %0,04
        GRAM ALTIN 5.032,51 %0,98
        FAİZ 39,76 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 59,03 %0,69
        BITCOIN 112.989,00 %0,12
        GBP/TRY 55,9812 %0,11
        EUR/USD 1,1789 %-0,12
        BRENT 68,05 %2,22
        ÇEYREK ALTIN 8.228,15 %0,98
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 18:42 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,33 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden yüzde 4,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine çıkarken, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 3 milyar 779 milyon dolar azalarak 182 milyar 629 milyon dolara indi.

        Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya’da sanayi ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile makine siparişlerinin, Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksinin, ABD’de ise haftalık mortgage başvuruları, yeni konut satışları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.500 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa