Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.372,04 %-0,10
        DOLAR 41,3702 %0,10
        EURO 48,5148 %-0,12
        GRAM ALTIN 4.849,03 %0,43
        FAİZ 40,66 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 56,15 %1,64
        BITCOIN 115.166,00 %0,64
        GBP/TRY 56,0681 %-0,16
        EUR/USD 1,1718 %-0,14
        BRENT 67,43 %1,61
        ÇEYREK ALTIN 7.928,17 %0,43
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 18:55 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 99,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 8,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD’de haftaya ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek, günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, temmuzda cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

        Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69'dan 29,86'ya yükseldi.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Fed faiz kararı toplantısı ve İngiltere'de ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Habertürk Anasayfa