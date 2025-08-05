Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yatay bir seyir izledi.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 1,06 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi güne pozitif bir seyirle başlayarak, 10.899,90 seviyelerini gördükten sonra değer kaybederek, günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel efektif döviz kuru, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,66 puan azalarak 69,36'ya, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında 1,36 puan düşüşle 91,92'ye geriledi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.