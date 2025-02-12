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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,22 puan azalarak 9.779,57 puandan kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:59
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi güne 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.756,73 puanı, en yüksek 9.904,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 9.779,57 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 3,18 ve sanayi endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,95 puan ve yüzde 0,89 kayıpla 10.878,86 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 894 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 894 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 405 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,18, bileşik getirisi de yüzde 39,45 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,0020 lira, satışta 36,1463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,9342 lira, satışta 36,0781 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 75,8 dolardan işlem görüyor.

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