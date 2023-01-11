Borsa günü düşüşle tamamladı

AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 259,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,83 ve holding endeksi yüzde 5,95 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,02 ile inşaat oldu.

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişelerle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret endeksleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Çin'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.550 seviyesinin destek, 4.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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