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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 4.987,99 puandan tamamladı

Giriş: 10.01.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,39 ve holding endeksi yüzde 3,70 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,17 ile turizm oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 46,8 milyar dolar açık vermesini öngörüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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