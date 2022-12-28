Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,64 değer kaybederek günü 5.345,61 puandan tamamladı

Giriş: 28.12.2022 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,51 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 9,67 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 seviyesinin destek, 5.450 ve 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil devrildi! Anne ve iki çocuğu yaralandı
Otomobil devrildi! Anne ve iki çocuğu yaralandı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.