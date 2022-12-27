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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 5.434,51 puandan tamamladı

Giriş: 27.12.2022 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ne fazla kazandıran yüzde 4,91 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 4,62 ile inşaat oldu.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirterek, Borsa İstanbul'da ise kar satışlarının etkili olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile pay piyasalarında hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise bekleyen konut satışları ve Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.400 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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