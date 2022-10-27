Borsa günü düşüşle tamamladı

AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 67,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklenenden fazla büyüdü.

Analistler, küresel ölçekte devam eden resesyon endişeleriyle pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın Japonya Merkez Bankası'nın (Boj) faiz kararının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, yurt içinde Borsa İstanbul'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yarım gün işlem gerçekleştirileceğini aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, kişisel gelirler, kişisel harcamalar, bekleyen konut satışları ve Michigan tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.