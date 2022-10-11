Borsa günü düşüşle tamamladı

AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 61,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,92 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile turizm oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkardı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi ve İngiltere'de sanayi üretiminin öne çıkacağını söyledi.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 azalan ÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 artış kaydetmesi öngörülüyor. Ülkede ağustosta yıllık bazda ise yüzde 8,7 artan ÜFE'nin eylülde yüzde 8,4 yükselmesi tahmin ediliyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Banka'nın eylüldeki toplantısında "enflasyonun yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edeceğine" dair açıklamalarda bulunduğunu aktararak, yarın açıklanacak tutanaklarda da enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ifadelerin kullanılacağı öngörüsünde bulundu.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çeken analistler, açıklanacak enflasyon verilerinin Banka'nın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 6,6 artacağını öngörüyor.